Lille, fa tutto David: tripletta e rigore sbagliato nel 3-0 al Le Havre

Giornata da ricordare per Jonathan David, attaccante canadese del Lille che si sta decisamente rilanciando dopo un avvio di stagione in sordina che aveva fatto spegnere i riflettori su di lui. In estate, infatti, il suo era fra i nomi che si spendevano in ottica Milan e Juventus guardando alle sessioni di luglio-agosto 2023 e gennaio 2024. Oggi il Lille ha affrontato il Le Havre in Ligue 1 e David ha monopolizzato tutti gli highlights, nel bene e nel male.



PALLONE A CASA - Già, perché non solo è arrivata una splendida tripletta nell'arco di meno di un'ora, ma tra il secondo e il terzo gol il successore di Osimhen nella rosa de Les Dogues non si è fatto mancare nemmeno un calcio di rigore fallito. Adesso fanno 16 reti e 6 assist in tutte le competizioni, 11 in campionato dove è stata raggiunta la doppia cifra.