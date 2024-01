L'Inter è campione d'inverno 2023/24

L'Inter è Campione d'inverno della stagione 2023/24. La vittoria soffertissima contro l'Hellas Verona consente a Simone Inzaghi di centrare questo "titolo", perché la Juventus non potrà raggiungere i nerazzurri anche vincendo contro la Salernitana.



Negli ultimi 10 anni solo una volta l'Inter era riuscita a laurearsi Campione d'Inverno ed era nel 2021/22 con Inzaghi in panchina e lo scudetto che alla fine lo vinse il Milan di Pioli. Negli ultimi 25 anni solo 5 volte i nerazzurri avevano centrato questo obiettivo e per 4 volte su 5 (dal 2006/07 al 2009/10) hanno poi vinto lo scudetto.