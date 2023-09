. Come anticipato da L’Equipé e da Canal Plus,, che ha appreso la notizia dell’esonero soltanto lo scorso venerdì sera, pagando lo scarso rendimento in campionato dove i francesi hanno cominciato con un solo punto in 4 partite, frutto di un pareggio e 3 sconfitte (l'ultima, molto cocente, per 4-1 la scorsa domenica contro il PSG, con un passivo di 4-0 nel solo primo tempo). Come riportato dai media francesi,, con Sonny Anderson e Jérémie Bréchet, ex terzino sinistro dell’Inter stagione ‘03-’04, che fungeranno da suoi assistenti. Blanc era sotto contratto con l’OL sino al giugno della prossima stagione ma ora il proprietariosarà chiamato a cercare una nuova figura che possa prendere il posto dell’ormai ex tecnico.E l’uomo di punta di casa Lione,, ex bandiera del Milan, attualmente libero da ogni incarico professionale sin dallo scorso 30 gennaio, data nel quale è terminata la sua ultima esperienza professionale in Spagna. Il tecnico italiano, dopo le esperienze al Sion, Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli e, ultima in ordine cronologico, Valencia, è pronto dunque a ripartire dalla Ligue 1, avventurandosi nella sua prima tappa di sempre in terra francese., che ha consigliato caldamente il suo nome a Textor,Sarà una ripartenza per Gattuso, dopo le 310 panchine vissute nel ruolo di allenatore (con una media punti generale pari a 1.59).