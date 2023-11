Dani Olmo, trequartista del Lipsia, si è fermato nuovamente e questa volta in maniera piuttosto seria. Lo spagnolo, che era tornato da un infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto ai box per un mese, ha avuto una ricaduta. Nel weekend il centrocampista era entrato in campo a gara in corso contro il Colonia, ma è uscito dal campo dopo soli 7 minuti. Il club ha fatto sapere che il giocatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo la distorsione dell'articolazione acromioclavicolare e tornerà nel 2024.