Il portiere ungherese del Lipsia Peter Gulacsi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League nei quarti contro l'Atalanta.



"Ora siamo cresciuti come squadra, abbiamo più qualità. Dobbiamo rimanere concentrati per 180', dobbiamo essere scaltri, sarà importante mostrare queste qualità anche in campo".



ATALANTA - "Loro sono sempre finiti terzi o quarti, ma anche in Europa hanno fatto vedere delle bellissime partite. Abbiamo due moduli uguali, sarà molto interessante, io non vedo un favorito. Hanno due esterni molto forti, centrali aggressivi, giocatori di qualità anche in attacco".



DIFESA - "Negli ultimi anni abbiamo sempre giocato con la difesa a tre, è un bene per la squadra viste le nostre caratteristiche. Abbiamo le caratteristiche per dominare le partite e controllarle, ci troviamo molto bene".