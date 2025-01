Liverpool, Chiesa torna decisivo e allontana il mercato: niente Napoli, vuole mettere in difficoltà Slot

Entra e decide. A piccoli passi,acquistando quello spazio e quei minuti che, fino ad ora, Arnefaticava a dargli nella sua nuova avventura al. In una gara ostica e complicata, l'ultima contro il, che non si schiodava dallo 0 a 0, l’allenatore olandese si è girato verso la sua panchina e ha puntato sull’exAl Gtech Community Stadium,In entrambe, segnate tutte da, ci ha messo loil figlio di Enrico che, arrivata al 91’, equella del 93’. Di fatti Chiesa ha imbeccatoche ha solo dovuto passarla all’uruguaiano per bissare il vantaggio e mettere in saccoccia altri tre punti, diventati poi ancora più importanti dopo l’altro stop. Se il Liverpool è sempre più in fuga è anche grazie a Chiesa.

Il suo contributo è stato finora marginale ma in futuro il nazionale italiano promette di diventare sempre meno comprimario nelle sorti dei Reds. D’altrondeSono state infatti parecchie le squadre a informarsi sulla sua situazione. Per giugno il giocatore è valutato, per gennaio lo era da. Era perchéChiaro che in tempo di mercato ogni strada non è mai davvero chiusa ma in questo caso l’intenzione del giocatore pare davvero chiara e. Troppo poco è passato dal suo arrivo ad Anfield, troppo poco ha giocato a causa di infortuni e precaria condizione fisica. E, ora che la sta trovando e sta migliorando giorno dopo giorno,. Chiesa insomma non lascia, raddoppia.