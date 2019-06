Been some great photos tonight, this is the best...#SeanCox pic.twitter.com/eBqR0Ktf2o — Peter Moore (@PeterMooreLFC) June 1, 2019

Sono tante le immagini che hanno fatto il giro del mondo il giorno dopo Tottenham-Liverpool, finale di Champions League che ha regalato ai Reds la sesta coppa dalle grandi orecchie. Dal sorriso di Klopp all'esultanza di Salah un anno dopo la sconfitta di Kiev, passando per l'abbraccio della squadra cantando 'You'll Never Walk Alone'. Ad emozionare il mondo del calcio, però, è ora, ilprima della semifinale di Champions. Dopo i tafferugli, Cox era entrato in coma, rimanendo paralizzato. Oggi, oltre un anno dopo quel tragico episodio, Cox può esultare:. A testimoniarlo è una foto pubblicata su Twitter da, CEO del club inglese, accompagnato dalla didascalia: "Ci sono state tante belle foto stasera, questa è la migliore...".