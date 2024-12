Liverpool, stagione da Pallone d'Oro per Salah: superato Beckham e a un passo da Henry, con l'incognita futuro

AFP via Getty Images

che sta letteralmente facendo piazza pulita in Premier League (dove si trova in vetta con 45 punti a +8 dal Nottingham Forest, a +9 dall’Arsenal e a +10 dal Chelsea) e che ha un record impeccabile in Champions League (sei successi su sei partite disputate e unica squadra sicura dell’accesso diretto agli ottavi di finale della massima competizione europea,, surclassato 0-5. Guardiamo i numeri: 18 tocchi nella metà campo avversaria, 7 conclusioni, 4 tiri in porta, 4 grandi possibilità create, 4 possessi conquistati, 3 contrasti riusciti, 3 duelli vinti, 2 assist e 1 gol.Il primo è un’opera d’arte: stop a seguire di tacco con cui effettua un tunnel su Mavropanos, passaggio tunnel su Kilman verso Gakpo che deve solo insaccare. Il secondo, invece, è un’azione in solitaria dove parte da centrocampo, salta un uomo con facilità, punta l’area e serve Diogo Jota per lo 0-5.

20 reti stagionali in 8 stagioni consecutivi

Entrata in top 10 assist all time in Premier League con 81 passaggi vincenti (superando Beckham, fermo a 80)

8 sfide di Premier League (Ipswich, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City, Newcastle, Tottenham e West Ham) di questa stagione in cui ha registrato sia un gol che un assist - un nuovo record stagionale per qualsiasi giocatore nella storia della competizione -

37 contributi per realizzare un gol anche grazie ai suoi 17 assist complessivi (è il migliore in tutta Europa)

174 gol siglati in Premier e 8° posto all time a – 1 da Thierry Henry e a -3 da Steven Gerrard – due leggende di questo campionato –

Infine, il maggio numero di contributi a segnare un gol in un singolo mese di Premier League con 14, superando i 13 di Luis Suarez del dicembre 2013, sempre con la maglia del Liverpool.

Non voglio pubblicare cose sui media e far sì che la gente ne parli". Eppure Salah non ci pensa, né ai trofei individuali, né al futuro a Liverpool, con cui è in scadenza al 30 giugno 2025.