Pietro Lo Monaco, il dirigente che all'epoca del Catania divenne l'oggetto di una delle più celebri 'gag' di José Mourinho, parla a Kiss Kiss Napoli del ritorno in Italia del tecnico portoghese: "Mourinho ed io insieme? Mi sembra improponibile. Siamo il diavolo e l’acqua santa. Mou è bravo a prendersi le responsabilità. Ma in campo non è una cima. Inorridisco che in un momento come questo con la crisi economica vada a spendere così tanto per un allenatore. 30 milioni di ingaggio totale nei suoi anni di contratto sono tanti, la Roma deve prepararsi ad investimenti importanti con il suo amico procuratore Mendes. Anche l’Inter che vinse il Triplete spese molto facendo debiti".