- ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport -. In queste ore terribili, mi faccio forza pensando a una cosa: con lui ho scherzato dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, ai tempi della Sampdoria, fino a uno degli ultimi, il 28 dicembre".Poi dal campo passammo al tavolo da ping pong. Alla Samp, a quei tempi, tutti i nuovi arrivati dovevano sfidare Vialli. Dopo quattro-cinque scambi, Luca, vero. Fantastico. In un modo o nell’altro, Luca arrivava sempre alla conclusione: destro, sinistro, testa, acrobazia. Fin dai primi giorni mi spiegò come preferiva ricevere i cross. 'Bombetta, se sei vicino all’area, mettimela sul secondo palo. Se invece sei sul fondo, crossa forte sul primo. Poi, in entrambi i casi, vieni ad abbracciarmi'.Lui e tutti noi fummo sfortunati in quella finale. Gli attaccanti forti sono tanti, ma nessuno ha quel mix di generosità, tecnica, forza, leadership e potenza di Luca. Parliamo di un grande bomber, ma super corretto. Per Luca il massimo dell’arrabbiatura era togliersi il polsino e gettarlo per terra".Dopo aver trascorso la serata insieme, la mattina ho ricevuto una chiamata di Luca: 'Attila, se sei già in giro mi cerchi una brioche veneziana o comunque qualcosa con la crema'. È sempre stato goloso. Abbiamo fatto colazione assieme, poi Luca è partito per Londra. È stato l’ultimo incontro. Conoscendolo alla perfezione, nelle ultime settimane non sono stato a chiamarlo. Però tutti i giorni gli inviavo un cuoricino per messaggio, un modo per fargli sentire la mia vicinanza. Dopo Natale mi ha fatto una bellissima sorpresa.