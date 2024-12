Lotta salvezza: la cura Giampaolo rilancia il Lecce, i bookie premiano il Parma

Getty Images

il preziosissimo punto contro la Juventus è il secondo risultato utile di fila delnelle prime due partite della gestione di Marco Giampaolo. Anche i bookmaker premiano i salentini che, nelle quote retrocessione, passano da 2,25 a 2,50.Ha un sapore molto diverso invece il pareggio interno del Como nello scontro salvezza contro il. Se infatti gli uomini di Nesta rimangono stabili a 2,25, la squadra di Fabregas scende, in una settimana, da 7,50 a 5 su Better, con ancora il peso del terzultimo posto in classifica. Nonostante la posizione ancora tranquilla, l'Empoli paga il 3-0 subito dal Milan e precipita da 9 a 6. Continua la crisi del Verona dopo la sconfitta per 1-0 a Cagliari. I veneti passano da 2,75 a 2, mentre i sardi respirano e salgono da 3 a 4.

Dopo lo 0-2 di Udine, trend positivo anche per il Genoa, ora a 2,50, contro il 2 di sette giorni fa. Il 3-1 del Tardini contro la Lazio rilancia il Parma, risalito da 4 a 8. Più in basso di tutti si conferma invece il Venezia, a 1,25, al quarto risultato negativo di fila.