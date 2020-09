, l'uomo che più di altri ha avuto il merito di aspettare l'attaccante messicano dopo un primo anno italiano da dimenticare. Lo ha pungolato quando è stato necessario farlo, lo ha anche escluso dai convocati - era la vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter del giugno scorso - per fargli capire che l'intensità del nostro calcio è diversa da quella del campionato olandese e che il fatto di essere il secondo acquisto più caro della storia del club non basta ad avere il posto garantito.- Una vera e propria resurrezione, cheper completare numericamente la rosa. Lozano ha dimostrato di avere finalmente ritrovato la brillantezza atletica che aveva contraddistinto la sua avventura al PSV e si è presentato ai nastri di partenza anche con una determinazione diversa.per far saltare il banco e l'infortunio che terrà capitan Insigne fuori per circa un mese gli offre prospettive invitanti di guadagnare ulteriormente la fiducia del suo allenatore, a partire dal big match di domenica prossima contro la Juventus, formazione contro la quale realizzò l'anno scorso il suo primo gol in Serie A.- Quanto sono lontani i rumors, in certi casi i pettegolezzi, su un rapporto non propriamente idilliaco con buona parte dei suoi compagni a causa del ricco ingaggio garantitogli da De Laurentiis, che avrebbe fatto saltare alcuni equilibri dentro uno spogliatoio in ebollizione.. "A Lozano non sto regalando nulla, è un giocatore diverso. Ora ha grande forza nelle gambe, ora quando calcia non cade a terra come i ragazzini". A volte basta poco, come la semplicità nelle parole di Gattuso per comprendere i motivi di una rinascita. Dalla Juve alla Juve, è tutto un altro Lozano.