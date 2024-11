Napoli, Lukaku a vuoto anche contro Acerbi: Conte pretende di più

ha portato con sé ciò di cui aveva bisogno la piazza partenopea, quella dose di entusiasmo necessaria dopo un'annata fortemente deludente. Si parte bene, dunque, perché i tifosi riescono a riavvicinarsi alla squadra e a cavalcare queste emozioni positive. Allo stesso tempo, però, rappresenta unOggi i risultati stanno dando ragione al nuovo allenatore?

- Se si vuole pensare ai risultati della squadra, allora la risposta è nel primo posto ottenuto e mantenuto alla 12ª giornata di campionato. C'è allo stesso tempo il rendimento del calciatore, perché, perché si viene da un certo Victor Osimhen, capace di infiammare il pubblico a suon di gol e soprattutto prestazioni che difficilmente sono passate inosservate. A differenza di

- Oggitotale o parziale. Si iniziano a contare alcuniCerto, contro quest'ultimo qualcosina in più rispetto alle altre partite Lukaku l'ha fatta, però non è abbastanza. Qualche fallo lo ha conquistato, a volte è riuscito a girarsi fronte porta, a tenere palla, ma se si analizza nel complesso, dato che lui predilige il gioco con palla addosso e non è un centravanti dai tantissimi movimenti.

, ha lavorato durante due soste a Castel Volturno per crescere sotto l'aspetto atletico. Adesso ritorna in nazionale, sarà a disposizione del ct Tedesco per gli impegni del Belgio. Quando tornerà, però,può e deve fare qualcosa di diverso, a partire dalla finalizzazione.Come detto, serve di più. Si tratta pur sempre della squadra prima in classifica.