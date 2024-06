Amichevoli LIVE: in campo la Slovenia di Sesko, alle 18.45 Portogallo-Croazia. Poi la Spagna

Getty Images

Proseguono le amichevoli di avvicinamento a Euro 2024, che dopo le vittorie di Germania e Albania (prossima avversaria dell'Italia) e la sconfitta dell'Inghilterra arrivate ieri, oggi entrano nel vivo con altre importati sfide in programma. Si apre alle 15, con ladi Sesko e Ilicic impegnata contro laPoi alle 18 altri tre match importanti in ottica Europei, con l'che ospitae ladi Vlahovic ospite della, mentre lasfida l'. Sempre alle 18, seppur ininfluente nell'avvicinamento alla rassegna europea, in campo anche Moldavia-Cipro.

Il big match tra le amichevoli di giornata è sicuramente l'incontro tra, al via alle 18.45, con un'attenzione particolare rivolta alla formazione di Dalic, inserita nel girone dell'Italia a Euro 2024.Si prosegue con il derby tutto nordico traalle 19.30, mentre alle 20 toccherà aldi Lukaku contro il. Chiude la serata di test amichevoli ladel ct De La Fuente, che si preparerà per il girone dell'Italia affrontando l'alle 21.30.Slovenia-BulgariaGOL: 4' Despodov (B), 14' Sporar (S)

Ungheria-Israele alle 18.00Moldavia-Cipro alle 18.00Svezia-Serbia alle 18.00Svizzera-Austria alle 18.00Portogallo-Croazia alle 18.45Danimarca-Norvegia alle 19.30Belgio-Lussemburgo alle 20.00Spagna-Irlanda del Nord alle 21.30