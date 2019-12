. I giallorossi, invece, non hanno avuto la possibilità di giocare con Dzeko dall’inizio e, possibilmente, non reduce dall’influenza: avrebbero potuto far male all’Inter se il bosniaco fosse venuto a cercare palla fuori dall’area, favorendo gli inserimenti di Pellegrini (pallido), Mkhitaryan (insufficiente) e, soprattutto, di Zaniolo, schierato centravanti effettivo, in un ruolo che, nonostante l’impegno, non può e non sa fare.. Prima pressando, poi contrastando con tempismo, infine opponendosi con la forza di Smalling su Lukaku e di Mancini su Lautaro Martinez. L’equilibrio non si è mai rotto, ma le possibilità di segnare le ha avute solo l’Inter. Certo, ha costruito meno del solito, quasi mai per vie laterali perché gli esterni della Roma, Spinazzola (sostituto di Santon dal primo quarto d’ora) e Kolarov, costringevano all’arretramento Candreva a destra e Biraghi a sinistra.A centrocampo, al contrario di quanto si pensava, il centrale è stato Brozovic, con Vecino mezzala destra e Borja Valero mezzala sinistra. I tre hanno cercato spesso la verticalizzazione delle punte che, però, si sono mosse poco e mai in sintonia. L’Inter ha prodotto poche azioni in tutta la partita, ma ha ricevuto tre giganteschi regali dagli avversari. Il primo (al 6’) da Veretout che nel tentativo di giocare palla all’indietro ha servito un assist prelibato a Lukaku.. Sul rinvio corto di Mirante (unico errore del portiere), Lukaku non ha concluso, è arrivato Brozovic e, all’altezza dell’area del portiere, ha calciato alto.. Così, alla ripresa, l’Inter poteva contare su un attaccante (Lazaro appunto) che difendeva male. Fortuna dell’Inter che Kolarov è calato alla distanza. L’intenzione dei nerazzurri di vincere la partita c’era tutta, è mancata la precisione. Dopo un’altra deviazione di Mirante su conclusione aerea, di collo piede, di Vecino, l’Inter ha cercato Lautaro in molti modi, cioé sia con i cross (Vecino), sia con i lanci (i difensori). Spinazzola ha sbrogliato davanti a Mirante (pallone sotto l’ascella che ha fatto protestare gli interisti) una possibilità che Lautaro si era costruito vincendo forse l’unico duello con Mancini. Poi, nel finale, ancora Lautaro ha mancato il tocco da due passi, sbilanciato da Mancini.In tutto ciò Fonseca non si è scomposto. Quando ha fatto entrare Dzeko per Perotti (male) si è affidato a qualche lancio del portiere, ma per il resto ha voluto che i suoi cominciassero l’azione dal fondo in modo da distendersi in campo aperto quando uscivano dal pressing interista. L’operazione è riuscita spesso, ma è mancata la forza e la lucidità per affondare il colpo. In una sola circostanza, Pellegrini ha avuto la palla buona al limite dell’area in una sorta di ripartenza. Stolidamente, però, ha cercato un filtrante su Dzeko (coperto), anziché servire Zaniolo largo a destra (con l’ingresso di Dzeko l’ex interista era scalato nella linea dei tre dietro la prima punta).Inter: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva (dal 46’ p.t. Lazaro), Vecino, Brozovic, Borja Valero (dal 27’ s.t. Asamoah), Biraghi (dal 43’ s.t. D’Ambrosio); Lukaku, Lautaro.Roma: Mirante; Santon (dal 16’ p.t. Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan (dal 44’ s.t. Florenzi), Pellegrini, Perotti (dal 23’ s.t. Dzeko); Zaniolo.Godin (I) Lazaro (I), Mancini (R), Brozovic (I)Gianpaolo Calvarese (della Sezione di Teramo)V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Paganessi