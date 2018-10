Christian Maggio, esterno del Benevento, ha parlato a Otto Channel e ha raccontato qualche retroscena sulla sua esperienza a Napoli: "La partenza di Higuain è stata una cessione dolorosa e rabbiosa. Noi ci siamo rimasti male per il modo in cui è andato via, non ci ha salutato e magari aveva buoni motivi. Lo scudetto perso in hotel a Firenze? Non so cosa sia successo, è chiaro che inconsciamente qualcosa possa essere cambiato nella testa di qualcuno dopo Inter-Juve. Stavamo guardando in una stanza il match, c'è stata delusione e rabbia. Credo che sia nata e poi finita lì, non voglio pensare che quella gara abbia condizionato la nostra prestazione. Ero in panchina e vedevo i miei compagni non erano convinti in quella gara, li vedevo strani. Era evidentemente destino, purtroppo è andata così".