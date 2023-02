Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato delle numeroso polemiche che sono piovute addosso al Comitato Olimpico Nazionale Italiano in vista del giduizio che il Collegio di Garanzia sarà chiamato a dare nei confronti del ricorso presentato dalla Juventus. In particolare Malagò ha voluto spiegare come il Coni sia estraneo alla nomina dei giudici con un passato nel o tifosi conclamati del Napoli.



DECIDE IL GOVERNO - "Il Coni non c’entra niente, c’è disinformazione o non conoscenza. Questi giudici non sono più scelti dal Coni, non da oggi, ma da qualche anno. Il Collegio di Garanzia presso il Coni significa che fisicamente questi giudici sono nelle stanze di questo palazzo. Ma sono scelti da una commissione di garanzia le cui persone sono votate da giunta e consiglio nazionale, che hanno proposto delle persone sulla base di un bando sentita l’autorità di governo. Anche dal profilo dell’individuazione, quindi, il Coni non c’entra nulla. Se poi qualcuno voleva strumentalizzare…ci vuole tanta pazienza”,