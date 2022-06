Wishing a great day to a great leader: happy birthday, Paolo!#SempreMilan pic.twitter.com/ImSaqPYQNT — AC Milan (@acmilan) June 26, 2022

. Oggi l'ex campione e attuale direttore tecnico rossonero festeggia 54 anni, con un solo pensiero nel cuore: la squadra per la quale ha sempre giocato e per la quale lavora. Alla vigilia del compleanno, laha fatto un bel regalo a Maldini, laureandosi campione d'Italia. Su Instagram, Paolo ha festeggiato: "che diventano Campioni d’Italia!!! Un grazie speciale al nostro mister Roberto Bertuzzo e al suo staff, orgogliosi di voi".(auguri rigorosamente in inglese),. Già, perché il contratto di Maldini scade il 30 giugno, e il rinnovo non è stato ancora firmato. La proposta è sul tavolo: rinnovo per 2 anni con opzione per una terza stagione e piccolo ritocco all’ingaggio. Budget per il mercato: 45 milioni. Maldini rinnoverà sicuramente, magari già domani o dopo, ma il problema è che nessuno dalla società lo ha ancora chiamato per formalizzare, dopo la proposta recapitata a Paolo direttamente al telefono da Gerry Cardinale, da New York.che vince ancora, anche con gli Under 15, ma il futuro è tutto da scrivere, a partire da una firma.