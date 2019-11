Ralf Rangkick, ex allenatore dell'RB Lipsia, parla dell'interessamento del Manchester United nei suoi confronti. Queste le sue parole riportate da The Athletic: "Sono felice qui (è dirigente del club tedesco, ndr) ma se un club vuole parlarmi, dovrebbe chiedermi: 'Puoi occuparti dell'intero club e delle aree di sviluppo?'. Altrimenti otterrei solo la metà di quello che potrei essere in grado di dare". La speranza dei Red Devils è quella che Rangnick dica di sì, anche per facilitare l'arrivo di Timo Werner ed Erling Haaland.