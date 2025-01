Manchester City-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Manchester City-Chelsea.

Data: sabato 25 gennaio 2025.

Orario: calcio d'inizio alle ore 18.30.

Canale tv: Sky.

Streaming: Sky Go e Now.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Manchester City-Chelsea in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

(sabato 25 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18.30) è una gara valevole per la 23ª giornata di Premier League, la quarta nel girone di ritorno. I Citizens sembrano essersi messi alle spalel il periodo peggiore, dato anche l’ultimo rotondo successo per 6-0 sull’Ipswich Town. La squadra di Pep Guardiola è a quota 38 punti, a -2 dai Blues di Enzo Maresca, pronti a continuare la propria marcia verso il ritorno nell’Europa che conta.

Ederson; Lewis, Akanji, Akè, Gvardiol; Gundogan, De Bruyne; Foden, Bernardo Silva, Savinho; Haaland. All. Guardiola.Sanchez; Gusto, Disasi, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Sancho; Jackson. All. Maresca.La partita è visibile su Sky.La sfida è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account su Sky Go. L’alternativa è il servizio NOW, acquistando il ‘Pass Sport’.