Manchester City-Feyenoord: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Alrrivato alla quinta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni, serve una scossa. I citizens, dopo il pesante 4-1 subito in casa dello Sporting di Lisbona, cercano il riscatto davanti al proprio pubblico con il. La squadra di Pep Guardiola, a sette punti, ospiterà gli olandesi, a quota sei, in occasioneAppuntamento all'Etihad Stadium alle 21:00 di martedì 26 novembre.

Partita: Manchester City-Feyenoord

Data: martedì 26 novembre 2024

Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Gundogan; Lewis, Foden, B. Silva, De Bruyne; Haaland. All. GuardiolaWellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Zerrouki; Hadj Moussa, Stengs, Hwan In-Beom, Paixao; Carranza. All: Priske PedersenTante assenze nel Manchester City, che non avrà Rodri fino a fine stagione. In mezzo al campo dovrebbe tornare De Bruyne, con Savinho in panchina. A destra ballottaggio tra Lewis e Grealish.

Nel Feyenoord spazio a Stengs nei quattro a supporto dell’unica punta Carranza. A sinistra chance per Paixao.Manchester City-Feyenoord sarà trasmessa da Sky Sport. Si vedrà su Sky Sport 255.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.