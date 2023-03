L'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ritiene che i Red Devils non possano prescindere dall'acquisto un attaccante capace di trovare la rete con continuità: "Penso che lo United voglia ingaggiare un attaccante, non è un segreto. Ci sono due opzioni che sono ovvie: Harry Kane e Victor Osimhen, che è forse più in forma di chiunque altro al mondo in questo momento. Penso che ingaggiare un numero nove che possa segnare tra i 20 e i 25 gol a stagione sia l'obiettivo del club".