Dan Ashworth will be leaving his role as Sporting Director of Manchester United by mutual agreement.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 8, 2024

I ‘Red Devils’ hanno annunciato chedi attività. Ashworth era ufficialmente entrato a far parte del club lo scorso luglio, dopo un. Il 53enne era considerato una figura centrale nel processo di rinnovamento avviato da Sir Jim Ratcliffe a Old Trafford, insieme al. Tuttavia, Dan Ashworth ha deciso di lasciare l'incarico dopo aver supervisionato una sola sessione di mercato e poco meno di un mese dopo l'arrivo del nuovo allenatore Ruben Amorim."Dan Ashworth lascerà il ruolo di direttore sportivo del Manchester United di comune accordo. Ringraziamo Dan per il lavoro svolto e il supporto offerto durante questo periodo di transizione per il club e gli auguriamo il meglio per il futuro."Come riferisce ESPN, l’avventura di Ashworth a Old Trafford, con le parti che hanno deciso di comune accordo di interrompere la collaborazione. Una decisione difficile per club e dirigente, ma presa insieme seppur in maniera sofferta.Ashworth, insieme a Berrada e Wilcox, aveva avuto un ruolo cruciale nella selezione del successore di Erik ten Hag, scelta che ha poi portato alla, arrivato dallo Sporting. Durante il mercato estivo, Ashworth aveva gestito l’acquisto di cinque importanti giocatori:per unaLa sconfitta contro il Nottingham Forest ha fatto scivolare lo United al 13º posto in Premier League con 19 punti, il peggior risultato dopo 15 partite dal 1986. Ora i Red Devils si preparano ad affrontare il Viktoria Plzen in Europa League giovedì e il Manchester City nel derby in programma all’Etihad Stadium domenica prossima.