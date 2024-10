Mancini a rischio esonero con l'Arabia Saudita: i suoi piani e dove potrebbe allenare in Europa e in Italia

AFP via Getty Images

L’avventura da mille e una notte disulla panchina della nazionale dell’è a un bivio: i risultati dei suoi stentano ad arrivare,e, a poco più di un anno dalla sua nomina, l’ex ct della NazionaleLo scialbo 0-0 contro ilè solo l’ultimo passo falso di una lunga lista di gare sfortunate per i sauditi che rischiano di non poter partecipare alla prossima rassegna iridata.I Figli del Deserto sononel loro girone asiatico,ma le sono dietro per la peggiore differenza reti. Con unche si è già involato verso la prima piazza,per un posto al sole degli Stati Uniti, del Messico e del Canada. La squadra di Mancini ha portato a casa un solo successo, contro, due pareggi e un ko, proprio contro i nipponici. Gli stenti in campo si accompagnano però anche a undell’allenatore che più volte nelle ultime settimane è sfociato in. Prima una risposta piccata a un giornalista giapponese cui ha chiesto, poi un gestoche lo contestava, il tutto contornato da"In campionato giocano sempre più, questo è un problema per la Nazionale. Tre anni fa, i calciatori sauditi giocavano tutte le partite., aveva ammonito.

Le voci sul suo possibileiniziano a circolare. I media locali parlano dell’allontanamento del mister 59enne e suggeriscono un clamoroso ritorno diche gli aveva lasciato il posto dopo un buon percorso al Mondiale.pochi giorni prima si era dimesso dallo stesso ruolo con, con cui nel 2021 aveva vinto gli Europei.Il tecnico jesino è insofferente masa di poter portare questo gruppo ai Mondiali e non vuole mollare. I vertici della Federazione però potrebbero pensarla in modo differente e. Il Mancio resta un nome di alto livello e continua ad avere. Un ritorno ind’altronde è sempre stato nelle sue mire. Dopo aver avviato il ciclo vincente delpotrebbe tornare in, sfruttando qualche incastro positivo.

Ci sono infatti alcuneche potrebbero liberarsi a breve, a partire proprio dal suo ex club. La parabola diai Citizens potrebbe dirigersi infatti verso i titoli di coda e servirà un erede degno (il favorito numero uno in questo senso è). Anche i cugini dellopotrebbero presto salutaree quella di Old Trafford è una panchina che ancora fa gola. Un papabile èdelche lascerebbe St. James's Park e il successore verrebbe scelto sempre dagli sceicchi del fondo. Mancini potrebbe vestirsi di bianconero dunque a patto che, qualora dovesse arrivare l’esonero, le parti si lasciassero innon semplice. Altre piste suggestive potrebbero essere quella del, in lotta per non retrocedere e dove lui stesso ha chiuso la carriera, e quella della. I blucerchiati stanno vivendo una stagione deludente e hanno già cambiato la guida tecnica. L’ambiente è in fermento e, a patto che l’ex attaccante accetti diambizioni e contratto. In Italia le big sono blindate sotto quell’aspetto e l’unica che potrebbe cambiare guida nel prossimo futuro potrebbe essere ilconche diverse volte si è trovato spalle al muro. Altre soluzioni da monitorare sono quelle di altre due sue ex squadre. AMancini aveva cominciato la carriera da giocatore, aquella da allenatore:devono iniziare a fare qualche buon filotto di punti per mettersi al sicuro. In giro per l’Italia e per l’Europa potrebbe infatti aggirarsi un nuovo spettro, quello di un allenatore che