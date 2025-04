Mancini: "Io alla Roma? Ogni giorno mi danno su una panchina diversa, ci sono tante squadre importanti in Europa"

parla degli amori calcistici della propria carriera. L'ex ct dell'Italia, nonché ex attaccante della Sampdoria, ha dichiarato in un'intervista al Tg1: "Assolutamentedi oggi. Per me la Samp è qualcosa di speciale, quindi in un momento così di difficoltà… Conosco il presidente e ci parliamo spesso, quindi se posso dare un consiglio glielo do".: di qua, di là, di su, di giù. È un po' come in politica (sorride, nda).

"La Nazionale italiana? Penso che sia un'ottima squadra. Composta per la maggior parte da giocatori che hanno debuttato con me o che sono venuti con me. Voglio bene a loro, sono sicuro che faranno benissimo perché secondo me stanno migliorando.