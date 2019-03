Durante la conferenza stampa di apertura del ritiro di Coverciano, il CT Roberto Mancini ha parlato anche della querelle tra Mauro Icardi e l'Inter: « È d ifficile avere un'idea da fuori, non si conoscono le dinamiche, non sarebbe giusto rispondere in merito, posso solo aver sentito qualcosa. Mi dispiace che si sia creata questa situazione, Mauro è un grande attaccante e un bravo ragazzo » .