Le piace Mandzukic? Così Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro la Spal: “Non vi dico niente. Ho letto cose su De Rossi, poi Di Francesco… Il nostro ambiente ha troppe fake news, dovete imparare in Italia a scrivere meno cose che non sono vere”.