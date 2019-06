Uno scambio di complimenti reciproci dietro al quale potrebbe nascondersi un vero e proprio indizio di mercato. Kostas Manolas e Giorgio Chiellini, avversari stasera nel match di qualificazione agli Europei tra Grecia e Italia, si stimano reciprocamente e che l'ex centrale dell'Olympiacos sia uno dei calciatori recentemente accostati alla formazione bianconera è una circostanza tutt'altro che casuale. "La Grecia ha difensori di fama internazionale", aveva esordito il capitano della Juventus, parole alle quali il giocatore della Roma ha replicato così: "Chiellini? Non so se sarò suo compagno di squadra. Lo ringrazio per le belle parole, lui è uno dei migliori difensori del mondo". Una possibile mezza ammissione sul fatto che qualcosa stia bollendo in pentola.



RINFORZO ITALIANO - Demiral o Romero rappresentano il futuro, ma la squadra campione d'Italia, dopo gli addii di Caceres e Barzagli, ha bisogno di un giocatore più esperto e già pronto per dare il cambio alla coppia titolare Bonucci-Chiellini e non è da escludere che il colpo per la difesa arrivi dal nostro campionato. Pur restando sulle tracce del "giovane vecchio" dell'Ajax de Ligt, la Juve non vuole partecipare ad aste al rialzo che al momento vedrebbero Barcellona e Paris Saint Germain in vantaggio, ragion per cui potrebbe prevalere la linea di andare su un calciatore che conosca già i segreti del nostro calcio. Il napoletano Koulibaly è il sogno proibito, ma da De Laurentiis non sono arrivati segnali di apertura e soprattutto i costi dell'operazione rischiano di essere estremamente proibitivi, considerando che il patron del Napoli ha già respinto offerte molto importanti dal solito PSG e dal Manchester United. LA ROMA CEDE - Più abbordabile la pista Manolas, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro che entra in vigore dal prossimo 1° luglio e un procuratore, Mino Raiola, in ottimi rapporti con la Juventus. Dopo 5 stagioni in giallorosso, il classe '91 di Naxos potrebbe essere spinto dalla società stessa a cercare nuove esperienze per fare fronte alle esigenze della Roma di ridurre il proprio monte ingaggi dopo aver mancato la qualificazione alla prossima Champions League. Insieme a Dzeko e Kolarov, Manolas è tra i candidati ad essere sacrificato e già nelle scorse settimane non aveva rassicurato i tifosi sulla sua permanenza, nonostante un contratto fino a giugno 2022. La Juve è in agguato e chissà che, dietro lo scambio di cortesie con Chiellini, non si nasconda qualcosa di più.