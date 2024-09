Manolas chiude alla Roma: "Ritorno? Grazie per l'affetto ma non c'è niente di vero"

Getty Images

Niente ritorno aper Kostas. Nonostante le voci circolate nelle scorse ore, il difensore greco ha chiuso le porte ai giallorossi. Svincolato dopo l’esperienza alla, Manolas èe lo sarà ancora a giudicare dalla sua ultima storia postata su Instagram.“Mi arrivano tantissimi messaggi da ieri eper l’affetto che mi hanno dimostrato., forza Roma!”, questo il messaggio che il greco ha voluto condividere con i suoi followers.

Nella ricerca diper completare la rosa ora che il mercato è chiuso, la Roma ha chiuso per. Il primo è già stato ufficializzato, il secondo è in arrivo in città, entrambi si candidano a ruoli importanti e a ribaltareche ora potrebbe optare per una linea a tre. Ci sarebbe stato dunque posto anche per, da sempre grande amico dell’attuale allenatore giallorosso, ma alle voci e ai rumours non sono poi seguite trattative concrete. Manolas resta svincolato.