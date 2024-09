Manu Koné festeggia la prima con la Francia: "La Roma una svolta per la mia carriera, convinto dal progetto"

55 minuti fa



Manu Koné, centrocampista acquistato dalla Roma nell'ultima sessione di mercato, è intervenuto oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Francia, festeggiando la sua prima convocazione: "Arrivare in nazionale era un sogno che avevo fin da quando ero piccolo, ma è diventato un obiettivo a breve termine. Essere alla Roma mi permette di avere tante ambizioni. Il progetto mi ha convinto e non vedo l'ora di giocare per questa squadra".



"Tutto è avvenuto velocemente tra l’annuncio dei convocati della Francia e il mio trasferimento alla Roma. È un punto di svolta nella mia carriera, lo aspettavo da molto tempo".