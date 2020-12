L'ex centrocampista della Juventus - oggi opinionista per Raisport -ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Tra i temi affrontati la corsa scudetto: ". Anche quando manca Ibra riescono a stare uniti e portare avanti quello che lui ha insegnato. Sono segnali importanti. Maldini ha lavorato benissimo, Ibra è stato decisivo, Pioli si sta dimostrando un grande allenatore, ma è il gruppo che può fare la differenza".Sulle altre pretendenti: "Perché in una stagione come questa, la continuità tecnica è un vantaggio mostruoso su chi ha cambiato. Oggi Conte sfrutta le basi gettate l’anno scorso. Ho sentito Vidal dire che è cambiato rispetto a quello della Juventus, può darsi... A me sembra il solito, soprattutto quando punzecchia la squadra o l’ambiente con le sue dichiarazioni post partita".Marchisio ha concluso: "La ripresa di Milano è un segnale importante per il calcio italiano e comunque, da spettatore, è un bello spettacolo perché tra gennaio e febbraio potrebbero esserci clamorosi colpi di scena.".