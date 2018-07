Tra la presentazione di Emre Can e l'annuncio di un colpo stellare come Cristiano Ronaldo, in casa Juventus c'è spazio anche per gli addii e salutare potrebbe anche essere una colonna portante dello spogliatoio bianconero: Claudio Marchisio. Spazi intasati per il Principino, a maggior ragione dopo l'arrivo del tedesco Can da Liverpool, e allora i prossimi giorni saranno caldi per decidere il proprio futuro: Marchisio è a un bivio, restare come riserva di lusso oppure chiudere il capitolo Juve e provare una nuova avventura.



IPOTESI RESCISSIONE - Possibili soluzioni ce ne sono, da mete orientali come Giappone, Cina e Australia fino agli Emirati Arabi, alla MLS (alla quale però lo stesso Marchisio ha chiuso recentemente la porta) e alla suggestione Monaco, circolata nelle ultime settimane. Parola al giocatore, anche perché il prezzo non sarà un problema, anzi: secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, è al vaglio anche l'ipotesi di rescindere il contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2020. Giorni caldi in Continassa, non solo per lo sbarco di CR7: per Marchisio può essere arrivato il tempo dei saluti.