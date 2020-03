Marcos Alonso is back. Il Chelsea cambia stile di gioco, il laterale spagnolo ne beneficia. E i Blues con lui. Dalla difesa a 4 a quella a 3, con Lampard che ha ripescato l'ex Fiorentina, finito in soffitta nella prima parte di stagione: da novembre al 17 febbraio una sola presenza, nel 2-0 al Tottenham, nel mezzo solo panchine o tribune. Poi, nelle ultime 2 partite di Premier, 3 gol: uno, decisivo, contro gli Spurs, due, altrettanto decisivi, nel pareggio contro il Bournemouth. Inserimenti, colpi di testa, corsa continua, pericoloso da piazzato: è sembrato di rivedere l'esterno di Antonio Conte.



I NUMERI - Le sue due migliori stagioni, infatti, sono state proprio quelle con l'attuale allenatore dell'Inter in panchina: 6 gol, e titolo, nella prima stagione; 7 gol, con FA Cup conquistata, nella seconda; mentre con Sarri si è dovuto giocare il posto con Emerson Palmieri in una linea a 4, che l'ex Viola fatica a digerire. E, per questo motivo, Antonio Conte lo vorrebbe con sé in nerazzurro.



UN EX IN AIUTO? - L'Inter continua a monitorare la situazione inerente al classe '90, che, per il Chelsea, ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Cifre alte, che al momento frenano un po' i nerazzurri, pronti a provarci comunque in estate. Sulle corsie laterali, infatti, all'Inter sarà rivoluzione, con Biraghi e Moses pronti a partire e Asamoah da valutare visti i continui acciacchi, e il nome di Marcos Alonso è in cima alle idee di Conte. Inoltre, il Chelsea si sta muovendo proprio per trovare un rinforzo in quella parte di campo, con Alex Telles, pronto a lasciare il Porto, che sta scaldando posizioni nelle gerarchie della dirigenza londinese. Un ex Inter che può favorire... l'Inter. Che osserva Marcos Alonso, tornato a livelli contiani.