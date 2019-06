Riecheggiano ancora in maniera pesanti le parole pronunciate da Fabrizio Miccoli, ex attaccante del Palermo, nel 2013: "Vediamoci davanti all’albero di quel fango di Falcone" aveva detto ad un amico. Nonostante il pentimento più volte manifestato, la vicenda non si placa. Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni, non dimentica l'episodio: "Miccoli? Non mi interessa nulla di questa persona" ha dichiarato ai microfoni di Quntastories.it. "Se si è ravveduto e si è pentito per quanto detto, è meglio per lui. Non si tratta di perdonare. Mi dà fastidio ancora riprendere quell'argomento, quella frase brucia ancora. A quell'età non si può essere ingenui. Sono una persona che dice sempre che al primo posto c'è la responsabilità per quello che diciamo e facciamo".