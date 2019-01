Finita la cena con tutti i dirigenti dell'Inter presenti e l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui il nostro inviato Pasquale Guarro, l'ad Beppe Marotta ha dichiarato: "La cena è andata bene, è una situazione normalissima, in tutte le società accade, perché ieri il presidente non è potuto venire a Torino. Si è fatto il punto della situazione, è normale. Perisic? Mi ripeto, è difficile trattenere giocatori che non vogliono rimanere, ma al momento attuale nessun’offerta concreta è arrivata, non esistono i presupposti. Sta a noi gestire questa situazione. Sono stato fautore di un mercato molto ristretto, pochissimi movimenti interessanti si sono sviluppati e tanta insoddisfazione".