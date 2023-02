L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta ha parlato a La Tercera: delle mosse mercato del club nerazzurro nei confronti dei due giocatori cileni, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, di fatto liberati la scorsa estate. Scelte dettate da problemi economici e progettualità.



SANCHEZ? PROBLEMI ECONOMICI - "Sanchez non è rimasto per questioni economiche, avevamo bisogno di abbassare il monte ingaggi. Posso assicurare che non è stata una richiesta dell'allenatore Simone Inzaghi".



VIDAL - "La partenza di Vidal è invece dovuta a una questione anagrafica. La nostra programmazione sportiva prevede l'inserimento di giocatori più giovani, come Kristjan Asllani che è un classe 2002".