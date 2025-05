AFP via Getty Images

Ildeve giocarsi la qualificazione alla Champions League nelle prossime due giornate. Alla vigilia della partita contro il Le Havre ha parlato con fastidio delle nomine perTra i candidati mancano Rabiot e Greenwood:. In stagionedi Ligue 1, mentre l'ex Juventus è arrivato a quota 7 reti e 4 assist in 27 presenze. Numeri importanti che, però non sono bastati a farli entrare tra i cinque finalisti del premio.

Sono in lizza per la palma di miglior giocatore della stagione benche ha dominato il campionato, vincendo con ben 6 turni d'anticipo:, primo in classifica marcatori con 21 centri,, autore di 8 goal e 10 assist in 28 partite con il Lione.De Zerbi non è rientrato nei cinque candidati per ilIn riferimento a Luis Enrique (PSG), Bruno Genesio (Lille), Adi Hütter (Monaco), Liam Rosenior (strasburgo) ed Éric Roy (Nizza).

Il Marsiglia si trovaa una lunghezza sul Monaco e a due su Nizza, Lille e Strasburgo. La qualificazione alla prossima Champions League, a cui accedono le prime tre in classifica, passerà dalle partite con Le Havre e Rennes. I distacchi sono corti e il rischio di rimanere fuori c'è ancora.