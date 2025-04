Ligue 1, i nominati per i premi di fine stagione: non c'è De Zerbi tra gli allenatori

AFP via Getty Images

Sabato 17 maggio si chiuderà l'edizione corrente del massimo campionato francese e meno di una settimana prima, l'11 maggio, verranno assegnati i premi della, l'Assocalciatori francese.Oggi sono stati svelati i nomina per le varie categorie e, inevitabilmente, il Paris Saint-Germain campione si candida a fare incetta di premi, dal miglior giocatore (Ousmaneil grande favorito) al miglior giovane fino al portiere (l'ex Milan Gianluigifavorito, in corsa anche Lucasobiettivo dei rossoneri) e all'allenatore.

Tutti i nominati

- E proprio per quanto riguarda la panchina,. Il tecnico italiano guida il Marsiglia con cui è attualmente secondo in classifica, ma non è in corsa per vincere il premio di categoria.- Ligue 1 ma non solo, perché la UNFP guarda anche all'estero e sceglie il miglior francese fuori dai confini nazionali:, il portiere del Milan sfida campioni del calibro di Kylian Mbappé e Jules Koundé.- Eliesse Ben Seghir (Monaco), Ayyoub Bouaddi (Lille), Désiré Doué (PSG), Joao Neves (PSG), Andrey Santos (Strasburgo).

- Lucas Chevalier (Lille), Gianluigi Donnarumma (PSG), Lucas Perri (Lione), Djordje Petrovic (Strasburgo), Geronimo Rulli (Marsiglia).- Luis Enrique (PSG), Bruno Genesio (Lille), Adi Hütter (Monaco), Liam Rosenior (Strasburgo), Eric Roy (Brest).- Rayan Cherki (Lione), Ousmane Démbélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Achraf Hakimi (PSG), Vitinha (PSG).- Jules Koundé (Barcellona), Mike Maignan (Milan), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), William Saliba (Arsenal).