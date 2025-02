Massimo Mauro: "Milan, Leao è come Cassano, inadatto per una grande squadra"

GETTY

, ex esterno di, dedica aun passaggio della sua rubrica Visti dall’Ala', per Repubblica.", scrive Mauro, che spiega, rispetto al Milan sconfitto a Torino: "Ho sentito molti commenti del tipo ‘a portieri invertiti la squadra di Conceiçao avrebbe vinto’. Posizione condivisibile: 5 occasioni da rete, un gol, un rigore sbagliato. Poi ha perso e giù critiche. E’ una annata incredibile, spesso le critiche sono giuste, ma stavolta la sconfitta è assurda".

E quindi,: "Un capitolo a parte lo dedicherei a Leao:. Non ne vale la pena. Leao è da squadra media, è, grande talento ma mai realizzato"."A Cagliari il primo tempo della Juventus è stato notevole, palla riconquistata subito, al Cagliari non è rimasto nulla. Un tipo di gioco che però ha presentato il conto nel secondo tempo, quando ho visto giocatori stanchi soprattutto mentalmente. Il gioco di Thiago Motta infatti è particolarmente stressante dal punto di vista psicologico, non permette momenti di rilassamento., che ha buttato al vento due occasioni: il portiere del Cagliari è stato bravo, ma il turco deve migliorare nella gestione della giocata e trovare il momento giusto del tiro. Da questo punto di vista ancora è acerbo".