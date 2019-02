Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter torna a parlare della Juventus. Intervistato da Eurosport Svezia: “La Juve ogni anno è forte, ha l’ossessione di dover vincere la Champions. Quando vinci tanto in Italia, devi fare un passettino in più e il passettino in più si chiama Champions. E poi quest’anno hanno preso un giocatore che non ha eguali a livello europeo, per questo penso che la Coppa sia il loro primo obiettivo. In Italia nessuno è in grado di togliere lo scudetto alla Juve. Ma se non vinceranno la Champions, secondo me, sarà un fallimento. Quando prendi il più forte al mondo, insieme a Messi, è giusto aspettarsi la Coppa. Se la vinceranno, farò loro i complimenti, da italiano. Ma non mi chiedete di tifare per loro...".