Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e attuale commentatore, parla a Pressing su Italia 1: "La Juventus ha un problema con il sistema calcio, è chiaro. Se mi consentite: vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco perché: sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha trovato i colpevoli dei cori razzisti? Perché ha un problema col sistema calcio".