Maxi Lopez, attaccante del Vasco da Gama, ha rilasciato una lunga intervista a Globoesporte, parlando della vicenda legata a Mauro Icardi e Wanda Nara: "Non ho alcun rapporto con Icardi, lui è il marito della mia ex moglie. Sono legato solo ai miei figli e alla loro madre quando decide di stare tranquilla. Con lei non sta andando benissimo con lei negli ultimi anni. Ho sempre cercato di avere un buon rapporto, ma diventa spesso difficile perché le dico sempre che i problemi dei genitori non sono problemi dei bambini. I bambini dovrebbero stare fuori da tutto questo. Ma un giorno potrebbe capire anche lei queste cose".