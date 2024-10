Dalla Svezia - Mbappé coinvolto in un caso di stupro. Lui smentisce: "Fake news!"

Getty Images

Non sono giorni sereni per. L’attaccante del, al centro delle polemiche dopo che Didier Deschampsdella Francia con Israele e Belgio per consentirgli di recuperare la forma fisica, si è ritrovato anche accusato in Svezia, come riportato dal quotidiano Aftonbladet, di stupro all'esterno di un locale.L'ACCUSA - L'attaccante francese si trovava a Stoccolma nei giorni scorsi in vacanza con la famiglia e, secondo il quotidiano svedese, proprio in seguito a quel viaggio la polizia di Stoccolma si è ritrovata a dover aprire un’indagine nei suoi confronti. Il motivo? La denuncia di una donna peravvenuto all'esterno di un locale dove Mbappé si è recato con tanto di foto scattate mentre la sua nazionale era impegnata nella gara contro Israele.

- “Fake news!!!” Ha scritto così Mbappé sul suo profilo X, ricondividendo un articolo di RMC Sport, poi rimosso, “Diventa così prevedibile,come per caso”. L’udienza a cui fa riferimento è quella con il, che dovrà decidere in merito aie premi arretrati reclamati dall’attaccante del Real Madrid.LA RICOSTRUZIONE - Da dove arrivanoMbappé nella sera di giovedì si trovava nel locale notturno di Stoccolma “V” dove ha incontrato delle persone, con tanto di foto scattata, proprio mentre laera impegnata nellanella capitale svedese. Lo stupro si sarebbe consumato in quella serata,, anche se non viene apertamente affermato e Mbappé sia accusato o solo sospettato. La procura svedese, riporta sempre il quotidiano, starebbe conducendo l’inchiesta sul numero 9 del Real.

La smentita è arrivata: “Oggi, una nuovacomincia a rimbalzare in rete, partendo dal giornale svedese Aftonbladet. Si tratta die irresponsabili, la loro diffusione è inaccettabile. Per mettere fine a questa metodicatutte le azioni legali necessarie saranno intraprese per ristabilire la verità e- persona o media - sia coinvolto nelle molestie morali e nella diffamazione che Kylian Mbappé subisce a ripetizione”.