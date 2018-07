I grandi nomi del mercato non indossano gli scarpini, ma vestono abiti firmati., che dopo aver lavorato a stretto contatto con le più importanti firme tra i procuratori sportivi, non ha solo messo nel bagaglio il miglior giocatore su questa faccia del pianeta Terra:e le mille e importanti commissioni che si possono leggere sul suo curriculum vitae.Non è una novità, questa. Almeno non in casa Juve: è infatti una dolce consuetudine, quella di affidarsi ai procuratori più potenti per accaparrarsi i grandi nomi.