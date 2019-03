Lazio, è sfida all'Inter. Il calciomercato torna a bussare, mentre Lazio e Inter si preparano al big match tra due giornate, i ds già guardano alla prossima stagione. Igli Tare, come riporta Cittaceleste.it, ha un nome sul taccuino, il classe 2000 Cardoso del Boavista. In casa Lazio raggiungerebbe una nutrita colonia di giovani portoghesi, tra cui Bruno Jordao e Pedro Neto, frutto dell'asse caldo con il potentissimo Mendes. In Inghilterra ne sono sicuri: su Cardoso ci sono anche Inter e Watford. Mancino, alla prima stagione tra i professionisti, è titolarissimo della squadra guidata da Simao e stellina dell'Under 19 portoghese. Il campionato sta entrando nella fase clou, e il calciomercato non è da meno.