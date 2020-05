La Lazio sta operando con decisione sul mercato. Forte dell'ottima posizione in classifica, che potrebbe valergli la Champions League, Igli Tare si sta muovendo con forza. Dopo aver strappato i sì di Escalante e Kiyine, vuole un rinforzo per reporta. In difesa piace molto Sebastian Coates, esperto difensore ex Liverpool ora in forza allo Sporting Lisbona. A centrocampo il sogno si chiama Leander Dendoncker del Wolverhampton: assomiglia a Milinkovic Savic, è geometrico e molto fisico. In avanti piace Luis Suarez, 23enne del Real Saragozza, che Tare considera un futuro cecchino.



SOGNO COLPACCIO LAZIO - Non solo, Tare vorrebbe togliersi lo sfizio del colpaccio. Specialmente con una cessione importante il tesoretto messo insieme potrebbe valere una grande firma. Dal sogno Ivan Rakitic per il centrocampo all'ambitissimo Marash Kumbulla per la difesa. Il giovane difensore dell'Hellas Verona piace a tutti, come racconta anche la Gazzetta dello Sport: su di lui ci sono Inter, Chelsea e Borussia Dortmund. Difficile competere con le loro proposte, ma alla Lazio non importa della potenza economica delle concorrenti, può contare sui buoni rapporti col ragazzo: Strakosha è suo amico, Tare è una bandiera del suo paese, l'Albania. Potrebbe partire da questa solida base per convincere il Verona.