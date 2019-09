Il player agent internazionale Alessio Sundas ha un pensiero fisso in testa: portare Lionel Messi in un club italiano.



L'agente toscano in passato ha già cercato di portare avanti l’ambiziosa trattativa incontrando però molto scetticismo tra coloro che ritengono impossibile la realizzazione di un colpo simile. Ma le notizie giunte negli ultimi giorni dalla Spagna hanno fatto intendere come in realtà l’operazione sia perfettamente fattibile e che la pulce argentina potrebbe addirittura arrivare a costo zero.



La clausola numero 9 del contratto che lega Messi al Barcellona prevede infatti che il calciatore si possa svincolare a parametro zero alla fine di ogni stagione agonistica.



Alla luce di questa importante novità Sundas intende tornare alla carica, sondando con il proprio staff il club italiano più adatto per avviare una trattativa nel calciomercato estivo 2020.