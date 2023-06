Official statement from FC Barcelona on Leo Messi's decision to play for Inter Miamihttps://t.co/iuliiDOxsY — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 7, 2023

ha deciso: non torna al, ma proseguirà la carriera all'. A seguito dell'annuncio del giocatore, il club blaugrana ha diramato un comunicato: "Lunedì 5 giugno, Jorge Messi, padre e rappresentante del giocatore, ha informato il presidente del club Joan Laporta della decisione del giocatore di passare all'Inter Miami, nonostante fosse stata presentata una proposta dal Barça, in considerazione del desiderio sia dell'FC Barcelona che di Lionel Messi per lui ancora una volta in blaugrana.Il presidente Laporta ha compreso e rispettato la decisione di Messi di voler giocare in un campionato con meno pretese, più lontano dai riflettori e dalle pressioni a cui è stato sottoposto negli ultimi anni.Sia Joan Laporta che Jorge Messi hanno anche deciso di lavorare insieme per promuovere un tributo adeguato da parte dei tifosi del Barça per onorare un calciatore che è stato, è e sarà sempre amato dal Barça".