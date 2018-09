FORZA MILAN! Un urlo di passione, ma anche un tuffo nel cuore, perché oggi tutti i tifosi rossoneri ritroveranno la storica testata che racconta le gesta del Diavolo in formato digitale. È una delle grandi novità di questa stagione: un match program completamente rinnovato nello stile e nella grafica e che si chiamerà appunto FORZA MILAN.



In questo primo numero stagionale il capitano del Milan femminile Raffaella Maniero si racconta in esclusiva dopo lo splendido esordio a Bari delle ragazze di Carolina Morace. Playlist musicale d'autore, firmata dal rapper Capo Plaza, tifosissimo rossonero, che sarà a San Siro per Milan-Atalanta. E poi tanti numeri, foto, video e curiosità che vi diranno tutto sulla sfida contro gli uomini di mister Gasperini.