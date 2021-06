Il Milan è sempre più vicino al ritorno di Brahim Diaz. La trattativa, grazie anche al grande lavoro degli intermediari, procede in maniera spedita tanto che la firmata bianca è attesa già per questa settimana. Carlo Ancelotti, in un recente contatto telefonico, ha rassicurato Paolo Maldini sulle volontà di lasciar partire il folletto di Malaga direzione Milano.



ACCORDO SULLA FORMULA - Milan e Real Madrid sono d’accordo sulla formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei blancos. C’è ancora un po’ di distanza sulla cifre: il Milan vuole il diritto fissato a 20 milioni, il Real Madrid conta di monetizzare di più, intorno ai 25. Ma c’è grande fiducia su tutta la linea: tra i due club i rapporti sono ottimi e si va avanti nel lavoro con grande disponibilità. Per il ritorno in rossonero di Brahim Diaz è questione di giorni, forse anche solo di ore.